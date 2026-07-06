Un generale statunitense ha dichiarato che la Russia non ha intenzione di attaccare l’Europa. Nel frattempo, rappresentanti della Nato e dell’Unione Europea hanno invitato a prepararsi a eventuali conflitti con Mosca, sostenendo che il presidente russo avrebbe l’obiettivo di invadere l’intera Europa e di attaccare la Nato. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di crescente tensione tra le parti.

Ursula von der Leyen, la responsabile della Commissione dell’Unione Europea, e Mark Rutte, l’ineffabile capo della Nato, propagandano che bisogna prepararsi alla guerra con la Russia perché Putin vuole invadere tutta l’Europa e aggredire la Nato. Questa è una falsità clamorosa. La Russia non ha alcun interesse a conquistare l’Europa. Vladimir Putin ha liquidato come “assurdità” i timori che la Russia possa attaccare i paesi della Nato. Sarebbe però ingenuo credere al despota russo. Tuttavia le sue parole sono asseverate dal generale statunitense Alexus G. Grynkewich, il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa. “Ho seguito con molta attenzione le informazioni dell’intelligence. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ilfattoquotidiano.it - Secondo un generale Usa, la Russia non vuole attaccare l’Europa: Nato e Ue però giocano col fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, Generale Battisti: perché la guerra non finisce e il Donbass è vitale per Putin e Zelensky

Notizie e thread social correlati

Generale USA: la Russia non intende attaccare la NATO in EuropaUn generale statunitense ha dichiarato che la Russia non ha intenzione di attaccare la NATO in Europa.

«La Russia si prepara ad attaccare la Polonia». L’allarme Usa su possibili «provocazioni» e i piani di reazione NatoI servizi segreti americani hanno avvertito che la Russia si starebbe preparando a lanciare una provocazione armata contro la Polonia.

Argomenti più discussi: Europa, cala la fiducia in Trump e nell'affidabilità degli USA; Torna a crescere la domanda di vino italiano negli USA; Sondaggio: gli italiani non si fidano di Trump. Partiti, allunga Vannacci; La carriera militare di Vannacci non andò come la racconta lui.

Secondo un generale Usa, la Russia non vuole attaccare l’Europa: Nato e Ue però giocano col fuocoUrsula von der Leyen, la responsabile della Commissione dell’Unione Europea, e Mark Rutte, l’ineffabile capo della Nato, propagandano che bisogna prepararsi alla guerra con la Russia perché Putin vuol ... ilfattoquotidiano.it

++ #Nato, secondo Mark Rutte le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in #Iran: 500 aerei americani sono decollati dalle basi Usa in Italia per sostenere Epic Fury, quindi è una cosa enorme, ha detto il segretari x.com

Il passaporto USA non ha il mio secondo nome. Questo influenzerà i viaggi internazionali? reddit