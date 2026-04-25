In Colombia, un gruppo di attivisti e organizzazioni si sono uniti in una coalizione per contrastare l’uso di fonti fossili e promuovere alternative energetiche. Questa iniziativa nasce in un momento in cui il costo dell’energia derivata dal carbone e dal petrolio sta influenzando l’economia nazionale. La mobilitazione si concentra su azioni concrete e campagne di sensibilizzazione per spingere verso una transizione energetica più sostenibile.

Energia Al via la conferenza organizzata da Bogotà e Amsterdam, partecipano oltre 50 paesi. I movimenti vogliono riprendersi la scena usurpata da aziende e paesi produttori Energia Al via la conferenza organizzata da Bogotà e Amsterdam, partecipano oltre 50 paesi. I movimenti vogliono riprendersi la scena usurpata da aziende e paesi produttori E se una crisi economica dovuta al costo dell’energia fossile fosse il momento giusto per abbandonarlo, il fossile? È la speranza che anima la Conferenza sull’abbandono dei combustibili fossili aperta ieri a Santa Marta, in Colombia. La organizzano i governi di Colombia e Paesi bassi e partecipano 54 nazioni, tra cui diversi produttori di idrocarburi come Regno unito, Brasile, Norvegia, Messico, Canada.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’anti-Cop in Colombia: la coalizione dei volenterosi climatici contro il fossile

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