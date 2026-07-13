La rosa dei 29 | che fare con gli esuberi? Spalletti ha valorizzato i giocatori oppure no? | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Nell'ultima puntata di Primo Tempo si è discusso dei numerosi esuberi nel ritiro della Juventus in vista della nuova stagione. Si è analizzato se l'allenatore abbia valorizzato i giocatori o meno, senza approfondire dettagli sui singoli. La puntata si è concentrata sulle scelte di rosa e sulle possibili strategie per gestire i 29 calciatori disponibili. Non sono stati forniti nomi o dati specifici sui giocatori coinvolti.

di Paolo Rossi Nell’ultima puntata di Primo Tempo si è parlato non solo dei tantissimi esuberi presenti nel ritiro della Juventus in vista nella nuova stagione. Nuovo appuntamento con Primo Tempo, il format video sul canale YouTube di . In studio, i giornalisti Paolo Rossi, Chiara Aleati e Francesco Calabrò si confrontano a viso aperto sui temi più caldi e spinosi che infiammano l’inizio del raduno bianconero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Al centro del dibattito c’è la complessa gestione di una rosa extralarge composta da ben 29 elementi. Una vera e propria gatta da pelare per la dirigenza, chiamata a trovare una sistemazione rapida e intelligente per i troppi esuberi rimasti alla Continassa, evitando che i loro ingaggi blocchino le manovre di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La ROSA dei 29: che fare con gli ESUBERI SPALLETTI ha valorizzato i giocatori oppure no

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