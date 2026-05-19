Juventus ci vorrebbe un Mr Wolf? La pressione dei media e il significato del vertice tra Spalletti ed Elkann | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’ultimo episodio di Primo Tempo, si è discusso della situazione attuale della Juventus, analizzando le recenti dinamiche del club. È stato menzionato anche un incontro tra l’allenatore e un rappresentante della proprietà, senza specificare i nomi. Nel podcast si è parlato di come la pressione dei media possa influenzare le decisioni e si è riflettuto sul ruolo di un possibile “Mr. Wolf” per gestire le crisi. La discussione si è concentrata sui fatti più recenti e sui segnali provenienti dall’ambiente bianconero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Paolo Rossi Juventus, nell’ultimo episodio di Primo Tempo si è analizzato il momento dei bianconeri e si è parlato anche del vertice fra Spalletti ed Elkann. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di .com, i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato il momento difficile della Juventus e anche la pressione dei media. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Ma durante la puntata si è analizzato il vertice atteso tra Spalletti ed Elkann, chiamato a definire meglio il futuro dei bianconeri. Un incontro che sicuramente consentirà di avere un quadro più chiaro sulla prossima stagione e anche se si continuerà con Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus ci vorrebbe un mr wolf la pressione dei media e il significato del vertice tra spalletti ed elkann primo tempo 8211 podcast con paolo rossi
© Juventusnews24.com - Juventus, ci vorrebbe un Mr. Wolf? La pressione dei media e il significato del vertice tra Spalletti ed Elkann | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ci vorrebbe un MR. WOLF La PRESSIONE dei media e il significato del vertice tra SPALLETTI ed ELKANN

Video Ci vorrebbe un MR. WOLF? La PRESSIONE dei media e il significato del vertice tra SPALLETTI ed ELKANN

Sullo stesso argomento

Juventus: personalità e peso della maglia, il calendario “del destino”, ma sarebbe così male l’Europa League? | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossidi Paolo Rossi Juventus: fra calendario e possibile qualificazione in Europa League.

Juventus, l’arroganza della Lega, il carattere di Bremer e Vlahovic, Openda verso la Premier (speriamo!)? | Primo Tempo – PODCAST con Paolo RossiLewandowski, niente Juve? Dalla Spagna sono certi: il giocatore ha accettato una maxi offerta.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web