Juventus ci vorrebbe un Mr Wolf? La pressione dei media e il significato del vertice tra Spalletti ed Elkann | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Nel corso dell’ultimo episodio di Primo Tempo, si è discusso della situazione attuale della Juventus, analizzando le recenti dinamiche del club. È stato menzionato anche un incontro tra l’allenatore e un rappresentante della proprietà, senza specificare i nomi. Nel podcast si è parlato di come la pressione dei media possa influenzare le decisioni e si è riflettuto sul ruolo di un possibile “Mr. Wolf” per gestire le crisi. La discussione si è concentrata sui fatti più recenti e sui segnali provenienti dall’ambiente bianconero.

di Paolo Rossi Juventus, nell’ultimo episodio di Primo Tempo si è analizzato il momento dei bianconeri e si è parlato anche del vertice fra Spalletti ed Elkann. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di .com, i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato il momento difficile della Juventus e anche la pressione dei media. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Ma durante la puntata si è analizzato il vertice atteso tra Spalletti ed Elkann, chiamato a definire meglio il futuro dei bianconeri. Un incontro che sicuramente consentirà di avere un quadro più chiaro sulla prossima stagione e anche se si continuerà con Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Ci vorrebbe un MR. WOLF La PRESSIONE dei media e il significato del vertice tra SPALLETTI ed ELKANN

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