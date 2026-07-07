Nell'ultima puntata di Primo Tempo si è discusso dell'arrivo di Massara alla Juventus e del mercato calcistico, con particolare attenzione alle operazioni recenti. È stato analizzato anche il ruolo di Ekhator, che finora non ha soddisfatto le aspettative. Oltre a questo, il podcast ha dedicato spazio ai Mondiali, offrendo un approfondimento sugli ultimi sviluppi delle competizioni internazionali. L'attenzione è rimasta concentrata sugli eventi sportivi e le trattative di mercato, senza commenti su aspetti extra sportivi.

di Francesco Spagnolo Nell’ultima puntata di Primo Tempo si è parlato non solo di Juventus. Massara e il calciomercato in primo piano, ma uno sguardo anche ai Mondiali. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato l’arrivo di Massara in bianconero. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO Ma durante la puntata si è anche sottolineato come il solo arrivo di Ekhator non può bastare. C’è bisogno di accelerare sul calciomercato per dare a Spalletti una rosa completa in poco tempo. Un passaggio sul Mondiale e sul caso Balogun che ha portato il mondo a tifare Belgio questa notte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il mondo ha tifato Belgio, l’arrivo di Massara alla Juve. Ekhator però non basta | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

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Il mondo ha tifato BELGIO, l'arrivo di MASSARA, EKHATOR però non basta

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