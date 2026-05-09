Piste ciclabili Aiello | Ecco che cosa non va

Un consigliere comunale ha segnalato che la rete delle piste ciclabili cittadine presenta diverse criticità. Secondo quanto dichiarato, le problematiche sono diffuse e visibili, influendo sulla sicurezza dei cittadini e complicando l’utilizzo quotidiano della bicicletta. La questione riguarda l’intera estensione delle piste, senza indicare zone specifiche, e si concentra sulle difficoltà riscontrate dai ciclisti nel frequentare le piste in modo sicuro e pratico.

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«La rete delle piste ciclabili cittadine presenta criticità diffuse e ormai evidenti, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e rendono difficile l’utilizzo quotidiano della bicicletta», afferma Andrea Aiello, consigliere comunale del gruppo Vignali. «Non si tratta di casi isolati, ma di.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pnrr Lecce: opere fantasma, marciapiedi e piste ciclabili maiLecce e il Pnrr: opere fantasma sulla circonvallazione Il progetto per la circonvallazione di Lecce era ambizioso: trasformare l’area in un modello... Altri 6 chilometri di piste ciclabili. Tocca a Ospedale e via CorcianeseIl Comune di Perugia accelera sulla mobilità sostenibile e mette un nuovo tassello nel progetto delle piste ciclo-pedonali finanziate dal Pnrr. Contenuti utili per approfondire Lecce, nuovi parcheggi e pista ciclabile: ecco come rinasce l’area di fronte al cimiteroIl vicesindaco Anguilla: «Intervento in tempi record, presto barriere rimosse». La pista ciclabile a doppio senso di marcia si collegherà con i percorsi già esistenti su via Pietro Indino fino a via ... lagazzettadelmezzogiorno.it E' vero che le piste ciclabili in città aumentano il traffico?Le piste ciclabili riducono di poco la carreggiata e non eliminano corsie di traffico. In compenso, impediscono il parcheggio in doppia fila, che blocca per davvero corsie intere. Una ciclabile ... ansa.it