Durante l’insediamento ufficiale del nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze a Rho, sono state elette Giorgia Nacci come sindaca e Emma Musumeci insieme a Matilde Montorfano come vice sindache. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti del municipio, e tra le decisioni prese ci sono l’intenzione di aumentare le aree verdi e le piste ciclabili in città.

Si tinge di rosa il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Rho: in occasione dell’insediamento ufficiale sono state scelte Giorgia Nacci come sindaca, Emma Musumeci e Matilde Montorfano, come vice sindache. Eletti nelle scuole rhodensi i consiglieri comunali junior hanno debuttato in Municipio e presentato le loro idee e proposte per rendere più bella la città. "Viviamo un momento importante della vita politica della città, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è simbolo di partecipazione e anche di acquisizione di responsabilità civica. Per i ragazzi è segno di un impegno verso la propria scuola e la propria...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più aree verdi e piste ciclabili. Il nuovo consiglio dei ragazzi elegge la sindaca e le sue vice

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