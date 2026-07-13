Paolo Maldini è stato nominato nuovo responsabile tecnico della Nazionale di calcio italiana. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo da parte dei tifosi. Maldini avrà il compito di coordinare le attività tecniche della squadra e di collaborare con lo staff tecnico. La sua figura sarà coinvolta in decisioni strategiche e nella supervisione delle selezioni dei giocatori. La nomina segna un cambiamento nella struttura dirigenziale della nazionale.

La Nazionale ha una nuova guida e risponde al nome di Paolo Maldini. Un passaggio desiderato da molti e che ha reso felice gran parte dei tifosi italiani. La bandiera rossonera ha accettato la corte di Giovanni Malagò che, dal canto suo, gli ha offerto un ruolo importante e che rappresenta una vera e propria svolta rispetto al passato: come raccontato da Gazzetta dello Sport, Maldini ricoprirà (per la prima volta) sia il ruolo di direttore tecnico, sia quello di presidente del Club Italia. Solitamente quest'ultima posizione viene ricoperta dal numero uno della Federcalcio, ma Malagò sembra aver voluto fare un passo indietro, tentando un cambio radicale anche nella gestione della Nazionale dal punto di vista dirigenziale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La rivoluzione azzurra di Maldini: ecco da dove comincerà, i suoi ruoli ed i suoi poteri

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