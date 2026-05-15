MISS DETECTIVE La5, ore 21.15. Con Sandra Bullock, Michael Caine e Benjamin Bratt. Regia di Donald Petrie. Produzione Usa 2000 LA TRAMA Un killer psicopatico minaccia di colpire durante la gara di Miss America. Per bloccarlo l'FBI decide di infiltrare nel concorso una sua agente, una bella ragazza dal bruttissimo carattere. PERCHÈ VEDERLO Perché è un simpatico giallo rosa che offre a Sandra Bullock uno dei suoi migliori ruoli di fine secolo. Tra le righe più di un riferimento alla trama di "Pigmalione" di Shaw. Con Michael Caine a fare il Pigmalione (checca) di turno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Miss detective", Sandra Bullock in uno dei suoi migliori ruoli di fine secolo

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In Miss Congeniality (2000), Sandra Bullock spent hours to become Miss New Jersey

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