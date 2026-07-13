La rivelazione degli allenatori | Sinner è cambiato ecco cosa gli è successo

Dopo aver vinto per la seconda volta a Wimbledon, il tennista ha mostrato un volto diverso anche fuori dal campo. Gli allenatori hanno confermato che Sinner è cambiato, senza fornire dettagli specifici su cosa sia successo. La sua immagine e il suo atteggiamento sono stati descritti come diversi rispetto al passato, segnando un nuovo modo di presentarsi dopo i successi recenti.

Jannik Sinner non è cambiato solo in campo. Dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, il numero uno del mondo ha mostrato anche un volto diverso fuori dal tennis. Ad accorgersene sono soprattutto i suoi allenatori, che raccontano come negli ultimi anni il campione azzurro abbia trovato un nuovo equilibrio tra carriera e vita privata. Al termine della finale, Sinner ha festeggiato con i genitori, la fidanzata Laila Hasanovic e tutto il suo staff. Tra sorrisi e abbracci non è mancato un momento divertente, quando ha scherzato con la madre: «Sei uscita due volte», riferendosi alle sue brevi assenze dagli spalti durante il match. La celebrazione è poi proseguita con il tradizionale incontro con la famiglia reale britannica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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