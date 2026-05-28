Ecco perché è crollato Sinner i medici spiegano cosa gli è successo davvero

Da tvzap.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo aver perso contro Juan Manuel Cerundolo, che ha completato una rimonta. La partita è durata più di due ore, con Sinner che ha subito una sconfitta al termine del match. I medici hanno analizzato le condizioni dell’atleta, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi del crollo durante il gioco. La sconfitta si è concretizzata nel secondo turno del torneo.

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Dopo oltre due ore di controllo del match, Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros al termine di una rimonta firmata da Juan Manuel Cerundolo. L’azzurro, avanti di due set e vicino alla chiusura dell’incontro, ha accusato un improvviso calo fisico con segnali di malessere, pause ripetute e difficoltà evidenti nei movimenti. Il risultato finale ha sancito l’uscita di scena del numero uno del mondo, in un match condizionato dalle condizioni ambientali e dalla gestione degli ultimi set. La sconfitta, oltre al dato sportivo, ha riportato l’attenzione sulle condizioni fisiche del giocatore e su quanto il caldo possa incidere nei match più lunghi e intensi dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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