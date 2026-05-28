Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo aver perso contro Juan Manuel Cerundolo, che ha completato una rimonta. La partita è durata più di due ore, con Sinner che ha subito una sconfitta al termine del match. I medici hanno analizzato le condizioni dell’atleta, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi del crollo durante il gioco. La sconfitta si è concretizzata nel secondo turno del torneo.

Dopo oltre due ore di controllo del match, Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros al termine di una rimonta firmata da Juan Manuel Cerundolo. L’azzurro, avanti di due set e vicino alla chiusura dell’incontro, ha accusato un improvviso calo fisico con segnali di malessere, pause ripetute e difficoltà evidenti nei movimenti. Il risultato finale ha sancito l’uscita di scena del numero uno del mondo, in un match condizionato dalle condizioni ambientali e dalla gestione degli ultimi set. La sconfitta, oltre al dato sportivo, ha riportato l’attenzione sulle condizioni fisiche del giocatore e su quanto il caldo possa incidere nei match più lunghi e intensi dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ecco perché è crollato”. Sinner, i medici spiegano cosa gli è successo davvero

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Sinner, i segnali dellattacco di panico: cosha avuto

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Sinner crolla con Cerundolo: cosa gli è successo davvero?Durante una partita di circa due ore, il tennista ha mostrato un gioco solido e preciso, senza errori evidenti.

Il malore, i crampi, la sconfitta: cosa è successo davvero a SinnerJannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros dopo aver perso contro Cerundolo.

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