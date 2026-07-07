Durante i quarti di finale a Wimbledon, Sinner ha perso un game dopo che una palla caduta dalla tasca ha interrotto il suo servizio. In quella occasione, Struff ha approfittato della situazione e ha ottenuto il punto. La partita è proseguita con il giocatore tedesco che ha vinto quel game, mentre Sinner ha continuato a giocare senza ulteriori incidenti. La sfida è poi proseguita con altri scambi senza ulteriori interruzioni di questo tipo.

Dalla possibilità di firmare il break a un game perso in risposta per una palla caduta dalla tasca. È quanto accaduto nel match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff di scena a Wimbledon e valevole per i quarti di finale. Vittima l'azzurro che, a inizio secondo set con il tedesco al servizio, si è ritrovato a perdere il game a causa di una pallina cascata dai pantaloncini del teutonico. Il giudice di sedia infatti, ha sospeso lo scambio ordinandone la ripetizione: un vero e proprio assist per Struff che ha operato la rimonta e quindi vinto il game. Grande beffa quindi per Sinner che era andato a un passo dal break. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - La pallina cade e Sinner viene beffato da Struff: ecco cosa è successo a Wimbledon

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