La rigenerazione urbana va oltre la trasformazione | più connessioni tra comunità

PAROLA chiave: rigenerazione urbana. È questa la missione e la filosofia di Vitali. Fondata nel 1989 come impresa familiare, Vitali società benefit è oggi un’impresa industriale di riferimento nel panorama delle costruzioni e delle infrastrutture italiane. In oltre trentacinque anni di attività, tre generazioni si sono succedute alla guida di Vitali. "Oggi la rigenerazione urbana non può limitarsi alla trasformazione fisica degli spazi: deve generare connessioni, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire agli obiettivi ambientali delle città. Il nostro impegno è quello di sviluppare progetti capaci di creare valore duraturo per il territorio e per le comunità che lo vivono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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