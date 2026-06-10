Bergamo Porta Sud | una rigenerazione urbana che crea connessioni nuove con l’ambiente

Notizia in breve

A Bergamo, i lavori di riqualificazione alla Porta Sud stanno creando nuove connessioni con l’ambiente circostante. L’intervento prevede il miglioramento degli spazi pubblici e la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. Sono stati realizzati interventi di riqualificazione degli spazi aperti e di arredo urbano. La riqualificazione mira a favorire la mobilità sostenibile e a integrare meglio la zona con il contesto cittadino. I lavori sono in corso e si concluderanno entro la fine dell’anno.