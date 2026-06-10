Bergamo Porta Sud | una rigenerazione urbana che crea connessioni nuove con l’ambiente
A Bergamo, i lavori di riqualificazione alla Porta Sud stanno creando nuove connessioni con l’ambiente circostante. L’intervento prevede il miglioramento degli spazi pubblici e la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili. Sono stati realizzati interventi di riqualificazione degli spazi aperti e di arredo urbano. La riqualificazione mira a favorire la mobilità sostenibile e a integrare meglio la zona con il contesto cittadino. I lavori sono in corso e si concluderanno entro la fine dell’anno.
Bergamo. “Oggi la rigenerazione urbana non può limitarsi alla trasformazione fisica degli spazi: deve generare connessioni, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire agli obiettivi ambientali delle città” ha dichiarato Martina La Vista, Senior Manager di Vitali Spa Società Benefit. Ed è qui che si cela il cuore pulsante dietro all’evento “Bergamo per il Clima”, un momento dedicato al futuro sostenibile della città. Vitali Spa Società Benefit, leader internazionale e specializzato nella rigenerazione urbana, ha presentato il suo progetto Porta Sud, uno dei principali esempi di rigenerazione urbana attualmente in corso nell’area della stazione ferroviaria di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Il mio viaggio alla scoperta dell'Italia (e del suo cuore) Mi chiamo Gabriele Todeschini, sono nato a Bergamo l'11 ottobre 2003 e di recente ho preso una decisione importante: mettermi in gioco e partire per un lungo viaggio. Volevo rispondere a una domanda facebook
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