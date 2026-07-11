La nuova linea del tram a Bologna partirà nel 2027, rappresentando la più grande rigenerazione urbana dal Dopoguerra. L'assessore alla Nuova mobilità ha dichiarato che il tram sarà il motore di questa trasformazione, coinvolgendo cambiamenti significativi nel tessuto urbano della città. La decisione fa parte di un piano di sviluppo volto a migliorare il trasporto pubblico e a ridefinire la mobilità locale. Nessun dettaglio sui costi o sulle modalità di realizzazione è stato ancora comunicato.

Michele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità del Comune di Bologna, la grande rivoluzione del tram partirà nel 2027. Come cambierà la città, secondo la visione della Giunta? "Il tram non è solo un mezzo, ma il motore della più grande rigenerazione urbana dal Dopoguerra a oggi. La nostra visione mette al centro lo spazio pubblico e le persone. Con le linee Rossa e Verde e poi le successive (si parla della Blu e della Gialla, ma senza tempi chiari; ndr) non cambierà solo il modo di spostarsi, cambieranno le strade. Nuove alberature, marciapiedi e sottoservizi rifatti, piazze riqualificate, una drastica riduzione di rumore e inquinamento. Bologna diventerà una città più europea, accessibile e connessa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "È la più grande rigenerazione urbana dal Dopoguerra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Life and Death of Newbury's Kennet Shopping Centre

Notizie e thread social correlati

Federico II, Archicam: a Palazzo Gravina la storia urbana della Campania dal dopoguerra a oggiA Palazzo Gravina si tiene una mostra dedicata alla storia urbana della Campania, con particolare attenzione a Napoli, dal dopoguerra fino a oggi.

Serata di grande festa a Somaglia. Rigenerazione urbana al traguardo: il centro storico ha un nuovo voltoA Somaglia, il centro storico ha completato un progetto di riqualificazione urbana.

Temi più discussi: Seppellito Khamenei, l’Iran del dopoguerra è anche più compatto; È la più grande rigenerazione urbana dal Dopoguerra; Con Le belle promesse Pierre Lemaitre conclude la storia della famiglia Pelletier; Enaip, 75 anni di formazione per lavoro e democrazia.

Se permette aggiungo io. Liquidare la gestione della più grande crisi globale dal dopoguerra con slogan demagogici e palesi inesattezze giuridiche è il modo migliore per fare propaganda e il peggiore per onorare la verità. Sostenere che la libera audizione x.com

È la più grande rigenerazione urbana dal DopoguerraMichele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità del Comune di Bologna, la grande rivoluzione del tram partirà nel 2027. Come ... quotidiano.net

La Russa: Meloni la più grande politica del dopoguerra, Santanché forse la nostra miglior ministraAbbiamo la più grande politica del dopoguerra, perché Giorgia (Meloni, ndr) ha delle capacità che forse aveva solo qualche politico della primissima epoca del dopoguerra con la differenza di una ... blitzquotidiano.it