Ogni consigliere regionale riceverà 100mila euro grazie a una norma inserita nell’assestamento di bilancio della Regione Campania. La cifra, prevista come parte di un fondo specifico, ha attirato l’attenzione per il suo importo. La norma è stata approvata senza modifiche e riguarda l’assegnazione di questa somma a ogni rappresentante del consiglio regionale. La decisione ha generato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Centomila euro per ogni consigliere regionale. Basta questa cifra per capire perché la norma inserita nell’assestamento di bilancio della Regione Campania farà discutere. No, non è un aumento dello stipendio dei consiglieri. E no, quei soldi non finiranno sui loro conti correnti. Ma è altrettanto vero che saranno proprio i consiglieri a decidere dove indirizzarli, trasformandoli in contributi, finanziamenti e interventi sui rispettivi territori. È il ritorno di quella che, nel gergo della politica, viene definita da sempre “ legge mancia ”. La misura prevede infatti una dotazione fino a 100mila euro per ciascun componente del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Regione stanzia 100mila euro per ogni consigliere: ecco come funziona la “legge mancia”

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100mila euro da investire, cosa faccio

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