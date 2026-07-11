Angela non rientra a La Promessa e la sua scomparsa getta tutti nel panico. Curro affronta Lorenzo, Manuel organizza le ricerche in aereo e il barone de Valladares infligge un nuovo duro colpo ai de Luján. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda domenica 12 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, si apre con un evento destinato a sconvolgere gli equilibri della tenuta. Dopo aver trascorso la notte lontano dal palazzo, Angela risulta irreperibile, facendo scattare ricerche frenetiche tra i de Luján. Mentre il timore che le sia accaduto qualcosa di grave cresce di ora in ora, Curro decide di affrontare direttamente Lorenzo, convinto che il Capitano possa essere coinvolto nella misteriosa scomparsa della giovane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 12 luglio: Angela scompare nel nulla, Curro affronta Lorenzo

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