La Promessa anticipazioni 8 luglio | Lorenzo torna libero Curro e Angela tremano
Il capitano Lorenzo de la Mata esce di prigione e fa ritorno alla tenuta. Curro e Angela, che avevano pianificato di fuggire a Zurigo, si trovano ora in grave pericolo. La scena si svolge nella tenuta, mentre Lorenzo si prepara a mettere in atto le sue intenzioni. La fuga dei due giovani si interrompe bruscamente, lasciando presagire un nuovo capitolo di tensione.
Anticipazioni La Promessa 8 luglio: Il Capitano Lorenzo de la Mata esce di prigione e torna alla tenuta pronto a vendicarsi. Il sogno d'amore e di fuga a Zurigo di Curro e Angela si trasforma in terrore puro. Un colpo di scena drammatico sconvolge gli abitanti di Palazzo Luján. Nelle anticipazioni de La Promessa della puntata in onda l'8 luglio alle 19:40 su Rete 4, l'illusione di una ritrovata serenità svanisce in un istante. Il Capitano Lorenzo de la Mata riesce a farla franca e, dopo pochissimi giorni di prigionia, torna alla tenuta più spavaldo e trionfante che mai. Per i promessi sposi Curro e Angela, pronti a fuggire a Zurigo, l'incubo ricomincia: la vendetta del redivivo Lorenzo è appena iniziata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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