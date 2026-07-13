La principessa Charlotte ha partecipato alla finale di Wimbledon indossando un abito midi blu, simile a quello scelto dalla madre, un anno fa. La giovane royal ha optato per un look elegante e sobrio, con un abito di colore blu cobalt. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande attenzione mediatica, con la presenza di numerose personalità e spettatori. La principessa ha seguito la partita da vicino, mantenendo un’aria composta e raffinata.

Un abito midi blu cobato: questo il look scelto dalla giovane royal per prender pare alla finale del torneo di tennis. Una nuance che non può non essere un riferimento all'outfit indossato da Kate Middleton alla finale di Wimbledon di 12 mesi fa +++dropcap Il manto erboso più famoso del tennis ha emesso il suo verdetto: a Wimbledon trionfa Jannik Sinner, per la seconda volta consecutiva, dopo l'avvincente finale contro Alexander Zverev. E, come da tradizione, a consegnare l'abito premio al tennista italiano è stata la principessa del Galles Kate Middleton, che ha incantato lo stadio con un sofisticato abito verde.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La principessa Charlotte a Wimbledon in blu. Proprio come mamma Kate un anno fa

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Kate Middelton at Wimbledon tansies day 4 Today in Blue dress

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