La petizione dei fedeli | Il convento resti aperto Appello anche al Papa

I fedeli hanno partecipato a una messa e alla raccolta firme per salvare il convento di via della Fiera. La petizione chiede di mantenere aperto il monastero e ha ricevuto molte adesioni. L’appello è stato anche rivolto al Papa. La mobilitazione si è svolta con grande partecipazione, coinvolgendo numerosi cittadini che si sono detti contrari alla possibile chiusura. La richiesta di mantenere aperto il convento è stata espressa pubblicamente durante l’evento.

Tutti in chiesa per partecipare alla messa e anche alla petizione per salvare i frati di Santo Spirito. Ieri tantissimi fedeli hanno aderito alla raccolte firme avviata contro il rischio di chiusura del convento di via della Fiera. Un pericolo concreto, a causa delle crisi di vocazioni, del ridotto numero di frati che abitano a Santo Spirito e delle difficoltà per i costi di gestione del convento. Da qui la mobilitazione partita in questi giorni, per convincere i superiori dell’ordine dei cappuccini a non chiudere il convento di via della Fiera, inaugurato nel 1877 (ma i frati sono presenti a Rimini dal 1571). La petizione è partita sul web e hanno già aderito 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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