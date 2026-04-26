I loggionisti della Scala hanno presentato un appello affinché la vendita dei biglietti rimanga esclusivamente in presenza il giorno degli spettacoli. Pur riconoscendo la possibilità di acquisti online, chiedono che l’opzione fisica sia mantenuta per chi desidera acquistare i biglietti direttamente sul luogo dell’evento. La questione riguarda principalmente la modalità di vendita e il rapporto diretto con gli spettatori.

Milano, 26 aprile 2026 – Vendite online? Certamente. Ma resti resti la vendita dei biglietti per chi si mette in coda alla Scala il giorno degli spettacoli. Questo l’appello di un gruppo di loggionisti alla direzione e anche a coro e orchestra del Piermarini. Obiettivo: mantenere questa tradizione anche al tempo degli acquisti sul web. La lettera. Nelle lettera indirizzata alla direzione, a partire dal sovrintendente Fortunato Ortombina, il gruppo di loggionisti ha ricordato che "il Loggione con la coda il giorno stesso delle rappresentazioni esiste, come certamente lei sa, da quando c'è il Teatro e ha rappresentato e rappresenta un luogo e un momento fondativi di una comunità di appassionati e una possibilità concreta per molti di una crescita in musica".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scala, l’appello dei loggionisti: resti la vendita fisica il giorno degli spettacoli

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Buonasera, come posso sfruttare questo sotto scala, considerando che c'è l ingresso casa . Grazie - facebook.com facebook