Un gruppo di tifosi di Forlì ha scritto una lettera pubblica chiedendo la conferma di mister Alessandro Miramari e dei suoi collaboratori. La richiesta arriva in vista di decisioni che potrebbero essere prese sul futuro della squadra. La richiesta dei sostenitori si concentra sulla volontà di mantenere la guida tecnica attuale. La lettera è stata condivisa con i media locali e ha attirato l’attenzione sulla situazione della formazione.

Una lettera dei tifosi sperando nella riconferma di mister Alessandro Miramari e dei suoi collaboratori. Quattro gruppi di tifosi organizzati biancorossi hanno deciso di prendere posizione per la conferma del tecnico bolognese. Ieri, infatti Club Alberto Calderoni, Club Rabbiosi Forlì, Collettivo Supporters e È Nost Furlè hanno pubblicato una missiva riguardante, per l’appunto, lo staff tecnico della prima squadra del Forlì Calcio. Una lettera con la preoccupazione per il quasi preannunciato divorzio consensuale tra la società di viale Roma e l’allenatore che ha portato il Forlì in serie C mantenendo, poi, la categoria professionistica. La...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, l’appello dei tifosi: "Resti mister Miramari"

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