La patrimoniale cambia nome | diventa millionaire tax E Appendino sfida Conte

La tassa patrimoniale, ora chiamata «millionaire tax», viene proposta nel programma del campo largo. La misura, sostenuta dalla deputata di Avs, viene vista come un mezzo per ottenere consensi elettorali. Chiara Appendino, ex sindaca, ha sfidato pubblicamente l’ex presidente del consiglio. La proposta si inserisce nel dibattito politico sulla tassazione delle persone più ricche. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma il nome e la strategia sono stati modificati rispetto alle versioni precedenti.

La patrimoniale cambia nome nel tentativo di farsi strada nel programma del campo largo. Diventa «millionaire tax» per la cinquestelle Chiara Appendino e soprattutto una misura con cui «vincere le elezioni», secondo la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti. Alla presentazione del libro “Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri” di Riccardo Staglianò, organizzata oggi 13 luglio alla Camera dal gruppo parlamentare del Pd, si riapre il dossier. Bandiera storica di Avs, la proposta divide il Movimento 5 Stelle e trova sponde tra i dem. «La tassazione dei grandi patrimoni, dei milionari e dei miliardari è un elemento su cui non... 🔗 Leggi su Open.online

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Appendino rilancia la Millionaire Tax: «Serve subito, siamo già in ritardo»L’ex sindaca ha ribadito la richiesta di introdurre subito la Millionaire Tax, sostenendo che il provvedimento è urgente e non può più aspettare.

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