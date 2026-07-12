Patrimoniale Appendino torna alla carica per renderla più digeribile agli italiani | Chiamiamola Millionaire Tax

Da secoloditalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quando la sinistra resta senza idee, torna sempre il vecchio riflesso condizionato: mettere le mani nelle tasche degli italiani. Questa volta tocca a Chiara Appendino, che rispolvera la patrimoniale in salsa Oxfam, ribattezzata con un termine più sexy – “Millionaire Tax” – ma con lo stesso obiettivo di sempre: aumentare le tasse per risolvere i problemi dell’Italia. Una ricetta che schiaccia il campo largo sempre più a sinistra e che, ancora una volta, rischia di trasformarsi in un clamoroso boomerang politico per un’opposizione che fatica a costruire un programma credibile. «Dietro la paura verso la millionaire tax – sentenzia l’ex sindaca di Torino in un’intervista al Manifesto di domenica 12 luglio- c’è un disegno politico da parte di un governo classista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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