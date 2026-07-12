Quando la sinistra resta senza idee, torna sempre il vecchio riflesso condizionato: mettere le mani nelle tasche degli italiani. Questa volta tocca a Chiara Appendino, che rispolvera la patrimoniale in salsa Oxfam, ribattezzata con un termine più sexy – “Millionaire Tax” – ma con lo stesso obiettivo di sempre: aumentare le tasse per risolvere i problemi dell’Italia. Una ricetta che schiaccia il campo largo sempre più a sinistra e che, ancora una volta, rischia di trasformarsi in un clamoroso boomerang politico per un’opposizione che fatica a costruire un programma credibile. «Dietro la paura verso la millionaire tax – sentenzia l’ex sindaca di Torino in un’intervista al Manifesto di domenica 12 luglio- c’è un disegno politico da parte di un governo classista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Patrimoniale, Appendino torna alla carica per renderla più digeribile agli italiani: “Chiamiamola Millionaire Tax”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Appendino rilancia la Millionaire Tax: «Serve subito, siamo già in ritardo»L’ex sindaca ha ribadito la richiesta di introdurre subito la Millionaire Tax, sostenendo che il provvedimento è urgente e non può più aspettare.

Patrimoniale, la sinistra torna alla carica: Schlein e Fratoianni “istruiti” da Landini al Lingotto per una “lezione” sulla super-tassa rossaAlla Fiera del Libro di Torino, i leader della sinistra italiana sono intervenuti in un evento dedicato a un libro di Bernie Sanders, pubblicato da...