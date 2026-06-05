L’ex sindaca ha ribadito la richiesta di introdurre subito la Millionaire Tax, sostenendo che il provvedimento è urgente e non può più aspettare. Ha sottolineato di aver già espresso questa posizione in passato e di mantenere la convinzione che questa tassa sui ricchi sia necessaria. La proposta mira a far contribuire di più chi ha patrimoni elevati, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui modi di attuazione.

"Mi sono già espressa in passato e lo ribadisco oggi con ancora maggiore convinzione: è giusto e urgente introdurre una Millionaire Tax. Gli ultimi dati di Bankitalia certificano un’asimmetria non più tollerabile: in Italia oltre il 60% della ricchezza è concentrata nelle mani del 10% della popolazione. Una risposta forte e strutturale per la redistribuzione della ricchezza non è più rinviabile. Voglio essere chiara: non sto parlando di mettere le mani nelle tasche delle famiglie, dei piccoli risparmiatori o del ceto medio ormai schiacciato da salari che perdono potere d’acquisto e da un costo della vita sempre più insostenibile. Parlo di chiedere un contributo a famiglie come quella Elkann o Caltagirone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Appendino rilancia la Millionaire Tax: «Serve subito, siamo già in ritardo»

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