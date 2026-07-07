Ascoli Piceno, 7 luglio 2026 - Grande appuntamento de La Milanesiana domani, mercoledì 8 luglio, alle 21 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno: Vittorio Sgarbi dialogherà con Paolo Del Debbio e Stefano Papetti sul proprio nuovo libro ‘Il cielo più vicino. La montagna nell’arte’ (edito da ‘La nave di Teseo’), un viaggio attraverso la storia dell’arte per raccontare la natura e la montagna interpretata dai più grandi artisti, dal Trecento ad oggi. Aprirà l’incontro Francesca Filauri, Presidente Associazione Cultural-mente Insieme. Sabrina Colle poi leggerà brani dal libro. L’appuntamento sarà quindi arricchito dagli interventi musicali di Hildegard de Stefano al violino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La Milanesiana ad Ascoli Piceno: Vittorio Sgarbi dialoga con Paolo Del Debbio e Stefano Papetti

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Temi più discussi: La Milanesiana 2026 porta il tema Desiderio e Legge al Teatro Ventidio Basso; Vittorio Sgarbi, i monti e l’anima oltre le nuvole. Resto dispettoso, ma non me ne compiaccio più; Ascoli Piceno: torna ''La Milanesiana'' al Teatro Ventidio Basso con tre appuntamenti; Ascoli Piceno, La Milanesiana 2026: appuntamento 8-10 luglio.

Ascoli Piceno: torna ''La Milanesiana'' al Teatro Ventidio Basso con tre appuntamenti picenotime.it/it/pagine/59F8… @bettywrong @LaMilanesiana @comuneAp @VentidioBasso x.com

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