La Milanesiana ad Ascoli Piceno | Vittorio Sgarbi dialoga con Paolo Del Debbio e Stefano Papetti
Ascoli Piceno, 7 luglio 2026 - Grande appuntamento de La Milanesiana domani, mercoledì 8 luglio, alle 21 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno: Vittorio Sgarbi dialogherà con Paolo Del Debbio e Stefano Papetti sul proprio nuovo libro ‘Il cielo più vicino. La montagna nell’arte’ (edito da ‘La nave di Teseo’), un viaggio attraverso la storia dell’arte per raccontare la natura e la montagna interpretata dai più grandi artisti, dal Trecento ad oggi. Aprirà l’incontro Francesca Filauri, Presidente Associazione Cultural-mente Insieme. Sabrina Colle poi leggerà brani dal libro. L’appuntamento sarà quindi arricchito dagli interventi musicali di Hildegard de Stefano al violino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Domani, lunedì 6 luglio alle ore 11.00, alla Sala della Vittoria, verrà presentato Quaderni dell' Osservatorio sulle Città UGL, realizzato dal Comune di Ascoli Piceno sul tema della Rigenerazione Urbana. Per tutte le info https://www.comune.ap.it/flex/cm/page facebook
Ascoli Piceno: torna ''La Milanesiana'' al Teatro Ventidio Basso con tre appuntamenti picenotime.it/it/pagine/59F8… @bettywrong @LaMilanesiana @comuneAp @VentidioBasso x.com
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