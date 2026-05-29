Con il cuore – Nel nome di Francesco | tutto quello che c’è da sapere sulla serata benefica

Con il cuore – Nel nome di Francesco: ospiti, cast, come donare e streaming. Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1, dal sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, va in onda “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi che, da più di 20 anni, aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast e ospiti). Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, alla guida dell’evento per il diciannovesimo anno consecutivo, è trasmesso in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco. 🔗 Leggi su Tpi.it

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GIANNI Morandi Con il cuore nel nome di Francesco Ad Assisi Concerto in diretta 9 giugno 2020

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Con il Cuore, nel nome di Francesco Campagna di #raccoltafondi con #numerosolidale 45515 finalizzata a supportare le missioni francescane in Italia e all'estero. #conilcuore #assisi #sanfrancesco. conilcuore.info x.com

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