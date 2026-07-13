Due piloti sono deceduti durante una gara sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. La tragedia si è verificata nel corso di una competizione della categoria Superstock 1000Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. La partenza, lo scontro e la successiva collisione hanno causato la morte immediata di entrambi i piloti coinvolti. La gara è stata interrotta e il circuito è stato isolato mentre le operazioni di soccorso sono proseguite senza successo.

Giornata di lutto nel mondo del motociclismo per la tragedia avvenuta sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, durante una gara della categoria Superstock 1000Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Due piloti, il romeno Adrian Rus e l'austriaco Philipp Steinmayr, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta sabato alla partenza della gara. Solo ieri è stata confermata la notizia del duplice decesso. Uno choc per il mondo delle due ruote: mentre l'elite mondiale della MOtoGp e della WorldSBK era impegnata in Germania e nel Regno Unito, gli organizzatori hanno deciso di annullare tutte le competizioni e le manifestazioni previste nel fine settimana in segno di rispetto per i motociclisti scomparsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La partenza, lo scontro e la tragedia in pista: due piloti muoiono a Brno

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DRAMMA IN GARA A BRNO: DUE PILOTI MORTI NELLO SCONTRO IN PARTENZA. IMMAGINI FORTI

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