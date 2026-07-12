Due piloti sono deceduti durante una gara del campionato internazionale di motociclismo a Brno, in Repubblica Ceca. L’incidente è avvenuto sul circuito durante l’evento, senza ulteriori dettagli sulle cause o le dinamiche. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni dei partecipanti prima dell’incidente. La gara è stata interrotta e sono in corso accertamenti.

Grave incidente sul circuito di Brno, nella Repubblica Ceca, dove due piloti hanno perso la vita durante una gara dell’ Alpe Adria International Motorcycle Championship. La tragedia si è verificata sabato, pochi istanti dopo la partenza della prova riservata alle categorie Superstock 1000 e Superbike. It is with deep sadness that the FIM Endurance World Championship (FIM EWC) has learned of the passing of Philipp Steinmayr and Adrian Rus, following an accident during a round of the Alpe Adria International Championship at Automotodrom Brno. Philipp took part in the 2026 24. pic.twitter.comsKZEKXAXpn — FIM EWC (@FIMEWC) July 12, 2026 Chi sono le vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in pista a Brno: muoiono due piloti durante la gara

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