Durante una gara a Brno, due piloti sono deceduti a causa di un incidente avvenuto durante la partenza. I nomi dei coinvolti sono stati resi noti come Philipp Steinmayr e Adrian Rus. L’incidente ha provocato la sospensione dell’evento e ha portato alla chiusura temporanea del circuito. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli tecnici relativi alla dinamica. La manifestazione era in programma come una delle tappe di un campionato di motori.

Philipp Steinmayr e Adrian Rus muoiono dopo il terribile incidente. Doveva essere una giornata di sport e passione per i motori, ma si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il motociclismo europeo. Il Campionato Internazionale Alpe Adria piange la scomparsa di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, i due piloti morti dopo un drammatico incidente avvenuto all’ Automotodrom di Brno, in Repubblica Ceca. La conferma ufficiale è arrivata dalla FIM Europe, che ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità motociclistica. Il drammatico incidente alla partenza della gara. Secondo la ricostruzione diffusa dagli organizzatori, l’incidente si è verificato pochi istanti dopo il via della prova riservata alle categorie Superstock 1000 e Superbike. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Brno, la gara si trasforma in tragedia: due piloti morti dopo il terribile incidente in partenza

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TRAGEDIA NEL MOTOCICLISMO: MORTI DUE PILOTI DURANTE LA PARTENZA DEL GP DI BRNO

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