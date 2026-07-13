La parola del Papa è sempre quella del Pastore

Il Papa ha espresso il suo punto di vista su diversi temi, tra cui pace, guerra, immigrazione e intelligenza artificiale. Le sue parole sono state pronunciate in vari incontri pubblici e discorsi ufficiali, mantenendo un tono che riflette la sua funzione di guida spirituale. Non sono state annunciate nuove iniziative o interventi specifici, ma il messaggio si è concentrato sulla continuità della sua posizione come leader religioso.

Andrea Tornielli Anche quando parla di pace e di guerra, di accoglienza ai migranti o di come restare umani nell’epoca dell’intelligenza artificiale, il Successore di Pietro è e resta sempre un leader spirituale. Il fatto che il Vescovo di Roma, in forza dei Patti Lateranensi del 1929 che hanno risolto la “Questione Romana”, sia anche sovrano dello Stato più piccolo del mondo – meno di mezzo chilometro quadrato nel cuore della capitale italiana – non significa infatti che egli agisca o si esprima da politico quando tocca i temi che riguardano le vicende della nostra umanità. Lo spiegava bene Paolo VI, intervenendo il 4 ottobre 1965 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Questo incontro, voi tutti lo comprendete – disse Papa Montini - segna un momento semplice e grande. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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