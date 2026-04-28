Antifa quella parola che fa sempre più paura

L’inchiesta collettiva Esce per Momo «Antifascismo illegale». Nel libro, a cura di Mattia Tombolini, testi di Mark Bray, Zerocalcare, Rote Hilfe, Rufino, Losco Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Il rovesciamento è in corso da qualche anno, riprende le parole d’ordine dell’estrema destra e le combina con la criminalizzazione, tipicamente neoliberale, dei conflitti sociali. È in questo modo che l’antifascismo da condizione minima per la convivenza civile, quale è stata per lungo tempo dopo la Seconda guerra mondiale, diventa un problema di ordine pubblico.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Conte adesso fa paura, sempre più nel mirino del centrodestraIn vista della sfida alle politiche Giuseppe Conte, leader del M5S, evidentemente fa paura.

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Trump: Antifa terroristi. Quella rete che va dagli Usa agli amici di Salis in ItaliaTrump ha provato a farlo due volte, nel 2020 e adesso, nel 2025. Inserire Antifa nella lista delle organizzazioni terroristiche, però, potrebbe non essere così semplice. Antifa non ha sedi, né leader, ... iltempo.it

Antifa, cos'è il movimento antifascista e perché Trump lo ha dichiarato terroristaIl 22 settembre 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un decreto esecutivo per designare Antifa - il movimento antifascista attivo negli Stati Uniti - come organizzazione ... tgcom24.mediaset.it

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Il solito manipolo di “cosiddetti antiFa” ha sequestrato il 25 aprile! Dobbiamo liberare il 25 aprile dai fanatici che ogni hanno lo prendono in ostaggio. Solidarietà a @emanuelefiano e a tutti gli amici della brigata ebraica vittime di questo delirio. NO PASARAN x.com