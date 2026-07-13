Un uomo di 80 anni, ex orafo con 65 anni di esperienza sul Ponte Vecchio, ha iniziato a recitare come Don Chisciotte in una residenza assistenziale. Prima di questa svolta, non aveva esperienza teatrale e aveva dedicato gran parte della vita alla lavorazione dell’oro. Ora, afferma di giocare con la morte e di scacciare i fantasmi, trovando nuovo slancio negli applausi ricevuti durante le esibizioni. La sua vita è cambiata improvvisamente dopo aver iniziato a recitare.

«Ho passato 65 anni della mia vita sul Ponte Vecchio, facevo l’orafo. E di teatro non sapevo niente.» E poi la vita di Gianni Paoli, il Don Chisciotte della Rsa del Gignoro, è cambiata d’un colpo. Di candeline ne spegnerà 80 a ottobre. Le sue giornate le passa al centro diurno della casa di riposo a Firenze sud. «La vita quotidiana era molto piatta fino a quando non sono venuto al Gignoro e ho incontrato Matteo Pecorini e i ragazzi di Verso Oklahoma. Non sapevo nulla di queste cose, ma avevo voglia di tirare fuori qualcosa da dentro di me. Ho provato». Dunque com’è questa esperienza? Prima è stato Banquo nel Macbeth, poi Calibano nella Tempesta e infine Don Chisciotte con una canna di bambù al posto della lancia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - La nuova vita di Gianni, che era orafo e ora (a 80 anni) recita come Don Chisciotte: «Gioco con la morte e scaccio i fantsmi. Dagli applausi un nuovo slancio»

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