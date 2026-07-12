È morta Bonnie Tyler, icona degli anni ’80. La cantante britannica, nota per le sue hit di quel decennio, si è spenta all’età di 73 anni. La notizia circola sui social e sui media musicali, senza dettagli sulle cause. La sua voce e le canzoni più celebri rimarranno nella memoria collettiva. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale.

Con la scomparsa di Bonnie Tyler se n’è andato l’ennesimo faro di un’epoca in cui la musica si faceva ancora con il cuore e con corde vocali consumate dai palchi. E il Galles ha perso un altro pezzo della sua anima più pura, un’altra leonessa di stirpe celtica. Addio a Bonnie Tyler, icona assoluta degli anni ’80. Bonnie Tyler si è spenta nella notte dell’8 luglio, in un letto d’ospedale in Portogallo dove si trovava ricoverata. La notizia è arrivata a poco più di un anno dalla scomparsa di Mike Peters, il leader dei The Alarm che con la sua fiera appartenenza aveva incarnato la resistenza culturale di una terra di poeti, miniere e leggende. Si è spenta lasciando un vuoto che sa di malinconia profonda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Con la morte di Bonnie Tyler perdiamo un’icona assoluta degli anni ’80: ora è davvero eclissi

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