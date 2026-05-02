Campobasso morte avvelenate con la ricina | nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita

A Campobasso, si è svolto un nuovo lungo interrogatorio per Gianni Di Vita, coinvolto nell'inchiesta sulla morte avvelenata con ricina. È stato ascoltato anche il padre di una delle vittime, marito di un'altra persona coinvolta. Nei prossimi giorni, si procederà con il prelievo di telefoni e computer per analizzare ulteriori elementi nel caso. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Gianni Di Vita è stato nuovamente sentito giovedì 30 aprile dalla Squadra Mobile. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, l'interrogatorio - sempre come persona informata dei fatti - è avvenuto nella massima riservatezza negli uffici della Questura. Si è trattato di una deposizione abbastanza lunga, almeno 4-5 ore. Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella morte avvelenate con la ricina, è parte offesa nel procedimento per duplice omicidio premeditato.,, Lunedì 4 maggio la polizia tornerà nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet, chiavette Usb) appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Ielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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