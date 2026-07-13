La Nuova Ternana 1925 si avvicina al traguardo, con il direttore sportivo che sta definendo la composizione della rosa. La squadra avrà contratti di durata contenuta e un budget limitato, ma sufficiente per mantenere l’obiettivo di alta classifica. La campagna di rafforzamento sta proseguendo, con alcuni giocatori già individuati e pronti a firmare. La formazione si prepara a chiudere le trattative prima dell’inizio della prossima stagione.

E’ stato un percorso arduo, ma la Nuova Ternana 1925 è in vista del traguardo. Per la squadra il budget e la durata dei contratti non saranno folli, ma consentiranno comunque di puntare al massimo obiettivo. Tra i pilastri potrebbero esserci Stefano Pettinari, Andrea Vallocchia, Mattia Proietti e Tommaso Vitali. La complessità delle procedure societarie e non, la loro sequenza obbligata, il gran numero di adempimenti e la fondamentale necessità di sottoporre alla FIGC un’impeccabile istanza di fusione Orvietana-Ternana Futsal hanno forse generato un ritardo di una decina di giorni rispetto ai piani iniziali. In una prima tabella di marcia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Nuova Ternana è in vista del traguardo. Mammarella getta le basi per la rosa

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