La Nuova Ternana è in vista del traguardo Mammarella getta le basi per la rosa
La Nuova Ternana 1925 si avvicina al traguardo, con il direttore sportivo che sta definendo la composizione della rosa. La squadra avrà contratti di durata contenuta e un budget limitato, ma sufficiente per mantenere l’obiettivo di alta classifica. La campagna di rafforzamento sta proseguendo, con alcuni giocatori già individuati e pronti a firmare. La formazione si prepara a chiudere le trattative prima dell’inizio della prossima stagione.
E’ stato un percorso arduo, ma la Nuova Ternana 1925 è in vista del traguardo. Per la squadra il budget e la durata dei contratti non saranno folli, ma consentiranno comunque di puntare al massimo obiettivo. Tra i pilastri potrebbero esserci Stefano Pettinari, Andrea Vallocchia, Mattia Proietti e Tommaso Vitali. La complessità delle procedure societarie e non, la loro sequenza obbligata, il gran numero di adempimenti e la fondamentale necessità di sottoporre alla FIGC un’impeccabile istanza di fusione Orvietana-Ternana Futsal hanno forse generato un ritardo di una decina di giorni rispetto ai piani iniziali. In una prima tabella di marcia... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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