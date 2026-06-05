Nuova Ternana le scadenze della fusione Mammarella ds conteso con L’Aquila

Sono state rese note le date limite per la richiesta di iscrizione alla Serie D e per presentare l’istanza di fusione tra le società. Queste scadenze sono fondamentali per il proseguimento delle operazioni di unificazione tra le due realtà sportive coinvolte. La data di scadenza per l’iscrizione al campionato è stata fissata in una data specifica, mentre quella per la presentazione della domanda di fusione riguarda un termine distinto. Il direttore sportivo è attualmente al centro di un contenzioso con una società di serie superiore.

Ci sono le prime date ufficiali da tenere d’occhio. Riguardano i termini per la richiesta di iscrizione al campionato di Serie D e quelli per presentare l’istanza di fusione tra società. Intanto, alcune voci rivelano che Carlo Mammarella starebbe ancora valutando se accettare la proposta di assumere l’eventuale incarico di direttore sportivo. Stefano Bandecchi e il suo team di stretti collaboratori intendono stringere i tempi per definire gli ultimi e comunque fondamentali dettagli per il progetto di fusione Orvietana-Ternana Futsal, ovvero ripartenza dalla Serie D, da sottoporre alla decisiva approvazione da parte della Figc In tale ottica... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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