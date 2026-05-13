QUI SENIGALLIA Società mister e stagione | la Vigor getta le basi per il futuro

A Senigallia, oggi pomeriggio, si attende un aggiornamento sulla situazione della squadra di calcio locale, con particolare attenzione alle decisioni sul futuro e alla stagione in corso. La società non ha ancora fornito dettagli ufficiali e non ci sono indiscrezioni che filtrano dall’interno dello stadio, lasciando molti con la curiosità di conoscere le prossime mosse. La conferenza potrebbe chiarire gli aspetti legati alla guida tecnica e agli obiettivi stagionali.

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Oggi pomeriggio si saprà qualcosa in più sul futuro della Vigor. Quali sono le urgenti comunicazioni che la società vuol trasmettere? Se lo chiedono tutti, stavolta però non trapelano indiscrezioni dalle mura del "Bianchelli". Di certo si parlerà del nuovo corso rossoblu, dopo il brillante campionato appena concluso. Altrettanto inevitabile definire una volta per tutte i ruoli apicali dello staff tecnico, le intenzioni di mister Clementi, da cui deriveranno le scelte del club nel corso dell’estate. Potrebbero essere toccati anche altri temi: il ruolo dei giovani ad esempio, oppure l’assetto societario. La questione giudiziaria con Istep Italia srl, infatti, non può ancora dirsi conclusa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - QUI SENIGALLIA. Società, mister e stagione: la Vigor getta le basi per il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Pantera guarda avanti. E getta le basi per il futuroIl primato in solitudine della Lucchese, a tre giornate dalla fine, è certificato, per così dire, dai numeri: squadra imbattuta, miglior difesa con... Qui Senigallia. La Vigor è falcidiata. Ora tocca a NovelliSe non fosse per una situazione di classifica ottimale, la Vigor avrebbe ben poco da sorridere. Argomenti più discussi: QUI VIGOR SENIGALLIA. Gli altri in vacanza, Gambini corre e suda: Devo recuperare la forma migliore; Qui Senigallia. La Vigor chiude con una grigliata. Clementi resta?. Qui Senigallia. La Vigor va avanti. Io vorrei restare»I playoff saranno anche distantissimi, ma a Senigallia non è ancora tempo di bilanci e pacche sulle spalle. Doveroso crederci, doveroso rispettare il lavoro di una squadra assai caparbia, ma è ... ilrestodelcarlino.it Qui Senigallia. Vigor, Tonelli sì o no?: La diretta tv non c’è»Simone Tonelli sarà a disposizione per il derby di domani pomeriggio contro la Maceratese? Al momento è questa la domanda cruciale. Se la risposta dovesse essere affermativa, mister Clementi avrebbe ... ilrestodelcarlino.it