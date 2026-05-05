Nella settimana del settore giovanile dell’Inter, l’Under 16 ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale grazie a una rimonta e alla vittoria nel turno precedente. L’Under 15 ha invece iniziato la sua avventura con una prima sfida positiva. Il responsabile del settore giovanile ha commentato l’andamento delle squadre, sottolineando il progresso dei gruppi e i risultati ottenuti nelle rispettive partite.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, vittorie per Under 16 e 15: sorride Dellafiore che si qualifica ai quarti di finale. I risultati completi e il prossimo calendario, le ultimissime. Dopo aver scoperto il tabellone completo, è ora di un primo verdetto per quanto riguarda il Settore Giovanile Inter. Nell’ultima settimana infatti hanno giocato sia l’Under 16 che l’Under 15, con quest’ultima che giocherà nel prossimo weekend il ritorno degli ottavi di finale con la Lazio. Partiamo con il primo grande risultato del Settore Giovanile Inter, sì perché l’Under 16 di Dellafiore ha rimontato dalla sconfitta per 1-0 a Parma e nel ritorno in Lombardia ha vinto con un sonoro 4-1.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, rimonta dell’Under 16 che passa il turno e prima sfida ok per l’Under 15: i risultati della settimana

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