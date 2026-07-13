Leonardo sarà il nuovo direttore tecnico del Club Italia, secondo quanto annunciato. Al fianco di Maldini, che ricoprirà anche la presidenza, lavorerà per la gestione delle squadre nazionali giovanili. La nomina è parte di un nuovo ciclo alla guida della FIGC, con Malagò che ha preso le redini della federazione. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite i canali federali.

Non solo Paolo Maldini per la Nazionale. Sembra essere iniziato definitivamente iniziato un nuovo ciclo per la FIGC: Malagò ha preso le redini della Federcalcio e come prima vera mossa ha convinto Paolo Maldini a unirsi al progetto, affidandogli la presidenza del Club Italia e il ruolo di direttore tecnico. La bandiera rossonera ha accettato questo ruolo e l'incredibile responsabilità che ne consegue, ma ha avanzato una richiesta: avere con lui Leonardo. La sua carriera. Il brasiliano, cittadino italiano dal 2008, ha condiviso anni importanti con Maldini in rossonero, incluso un breve periodo (nella stagione 201819) nel reparto dirigenziale del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Pianetamilan.it - La nuova Italia si tinge di rossonero: assieme a Maldini ci sarà Leonardo. Ecco il suo ruolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Italia ha il suo nuovo direttore tecnico: Maldini ha detto sì. Al suo fianco ci sarà Leonardo

Italia, chi sarà il ct scelto da Maldini e Leonardo? Ecco le quoteMaldini ha accettato di diventare il nuovo direttore tecnico e presidente della Nazionale italiana.

Argomenti più discussi: GS/Carrefour Italia. La nuova proprietà New Princes presenta il piano di rilancio, continuità occupazionale per gli 11mila dipendenti; Occasioni speciali, condivisione ed inclusione: la nuova socialità dei giovani italiani; BTP Italia Sì: i risultati della prima emissione e quanto hanno investito i risparmiatori; Aperti in Italia gli ordini per la nuova Leapmotor che abbatte di nuovo le barriere del prezzo.

La nuova #Italia è in costruzione. Dopo l'arrivo di #Maldini come direttore tecnico e di Leonardo come advisor, la suggestione che torna a farsi largo è quella di #Guardiola sulla panchina azzurra. Vorreste l'ex #ManCity alla guida della nostra #Nazionale? x.com

La nuova Italia di Malagò: sale Conte in panchina, Maldini dt. Il progettoIl nuovo presidente eletto con il 68% dei voti e la sua rivoluzione. L'ex tecnico del Napoli preferito a Mancini ... msn.com