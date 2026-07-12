Italia chi sarà il ct scelto da Maldini e Leonardo? Ecco le quote

Maldini ha accettato di diventare il nuovo direttore tecnico e presidente della Nazionale italiana. Leonardo sarà il suo collaboratore, proveniente dal Milan. La discussione tra gli addetti ai lavori si concentra sui cambiamenti nelle rose di club, con l’attacco di Amorim che segnala Ramos come inamovibile e Pulisic che potrebbe cambiare squadra. La nomina di Maldini e Leonardo non ha ancora una data ufficiale, ma le trattative sono in corso.

Maldini ha detto sì: sarà il nuovo dt azzurro e presidente del Club Italia. Con lui anche Leonardo Milan, nasce l'attacco di Amorim: Ramos inamovibile, Pulisic cambia. E c'è un'arma a sorpresa. Al Kansas City Stadium si concludono i quarti di finale con la sfida tra i campi. Morto Jayden Adams, trequartista del Sudafrica al Mondiale. La stampa locale: "Si è tolto la vita" Aveva 25 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia del calciatore e dal. In vista della finalissima, una risorsa in più per il numero 1 al mondo. E al mo. Zverev, da incompiuto a campione: ora vuole prendersi anche Wimbledon. Sinner permettendo. La svolta con il primo titolo Slam al Roland Garrod, ora il tedesco arriva alla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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