Gli Stati Uniti e l’Iran hanno dichiarato di controllare lo Stretto di Hormuz, importante via di passaggio per un quinto del petrolio e del gas naturale mondiale. La dichiarazione avviene in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con il nuovo leader religioso iraniano che ha promesso vendetta. La situazione rischia di provocare una crisi internazionale, dato che entrambe le parti rivendicano il controllo del tratto di mare strategico.

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno entrambi affermato di controllare lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transitava un quinto del petrolio greggio e del gas naturale commercializzati a livello mondiale. Nel fine settimana gli attacchi da una parte e dall’altra si sono estesi a tutto il Medio Oriente. Lo stretto passaggio del Golfo Persico ha subito interruzioni alla navigazione fin dall’inizio della guerra, poiché l’Iran lo controlla attaccando le navi mercantili circostanti e intimidendo gli armatori. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’Iran e gli Stati Uniti sono quasi a metà del periodo di 60 giorni di un accordo provvisorio che avrebbe dovuto preparare il terreno per i colloqui per una fine definitiva della guerra. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - La nuova battaglia dello Stretto di Hormuz rischia di scatenare una crisi totale: la promessa di vendetta del nuovo ayatollah Mojtaba Khamenei

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Guerra in Iran: il blocco dello stretto di Hormuz e i rischi per la nostra economia

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