Mojtaba Khamenei, nuovo leader supremo dell’Iran, ha pubblicato un messaggio dopo il funerale del padre, Ali Khamenei. Nel testo, ha promesso vendetta per la morte del genitore, affermando che questa è la volontà della nazione. La dichiarazione segna l’inizio ufficiale del suo mandato e viene rilasciata pochi giorni dopo i funerali. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui responsabili della morte.

Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell’Iran, ha rotto il silenzio dopo ifuneralidel padre,Ali Khamenei, con un messaggio che segna l’inizio del suo mandato. Nel comunicato diffuso dai media iraniani, ilsuccessore del leader assassinato a fine febbraiodurante i primi giorni dei raid di Stati Uniti e Israele hapromesso che i responsabili dell’omicidio saranno chiamati a rispondere delle loro azioni, sottolineando che la vendetta è una priorità per il Paese. Il messaggio è stato diffusoin occasione della sepolturadi Ali Khamenei, al termine disei giornidi cerimonie funebri. Rivolgendosi direttamente al padre scomparso, Mojtaba Khamenei afferma: “Promettiamo di vendicare il tuo sangue puroe il sangue di tutti i martiri di queste due guerre,per mano di questi criminali e disonorevoli assassini“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ildifforme.it - Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre: ‘È la volontà della nostra nazione’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ali Larijani Death : Mojtaba Khamenei vows revenge after Larijani killed in strike | NewsX World

Notizie e thread social correlati

Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta contro gli “assassini criminali”Durante i funerali della Guida suprema, Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta contro gli “assassini criminali”.

Iran, la guerra in diretta: iniziato il corteo funebre per i funerali di Khamenei. Folla promette vendetta: “Uccideremo Trump”A Teheran è iniziato il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, con una folla numerosa che ha promesso vendetta, minacciando di uccidere l'ex...

Temi più discussi: Il funerale del secolo e il regime senza volto: l'Iran celebra Khamenei, ma Mojtaba ancora non c'è; Il regime senza volto e Trump alimentano gli estremisti iraniani; Teheran, i cori della piazza pro-Khamenei: Morte a Trump e Bibi; Vendetta per Ali Khamenei Il fantasma è il figlio-leader.

Il Supremo Leader iraniano infortunato Mojtaba Khamenei non parteciperà ai funerali di suo padre, dicono le fonti reddit

Iran, Mojtaba minaccia: 'La vendetta per Ali Khamenei deve essere compiuta'l ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la ... ansa.it

Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta contro gli assassini criminaliIn Iran non si placa la sete di vendetta nei confronti degli Usa, alimentata dai solenni funerali della Guida suprema Ali Khamenei. La nuova Guida suprema ... lapresse.it