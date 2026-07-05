A Teheran si svolge la preghiera funebre per l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il 28 febbraio, primo giorno di un attacco militare condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Alla cerimonia partecipano i figli dell’ayatollah, mentre l’erede designato, Mojtaba, non è presente. Le esequie proseguono nel rispetto delle tradizionali funzioni funebri.

È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l’ Iran lo scorso 28 febbraio. In questo secondo giorno di cerimonia, tra i milioni di persone, sono presenti in piazza anche i tre figli di Khamenei, Masoud, Meysam e Mostafa, ma non Mojtaba, la nuova Guida suprema dell’ Iran rimasto ferito nel raid. Proprio su di lui, l’erede dell’ayatollah, si concentra l’attenzione globale. Mojtaba non è mai apparso in pubblico, nemmeno in un video discorso. Fonti dell’intelligence israeliano lo descrivono ferito, sfigurato e spaventato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Khamenei, è il giorno della preghiera a Teheran: presenti i figli dell’ayatollah, ma non l’erede Mojtaba

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Ali Khamenei Funeral | Iranians Gather For Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Funeral Ceremony

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