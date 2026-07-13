Un crescente numero di persone soffre di ansia e depressione, spesso senza trovare spazi adeguati per la natura. La terapia basata sulla natura, nota come NBMHC, viene considerata una possibile soluzione. Tuttavia, questa cura non è accessibile a tutti, evidenziando limiti pratici e di disponibilità. La mancanza di tempo e di ambienti naturali adeguati rappresenta un ostacolo per molte persone che cercano sollievo attraverso questa pratica.

Il disagio mentale e la mancanza di tempo o spazio trascorso nella natura stanno diventando un problema a livello mondiale. Non a caso la terapia mentale basata sulla natura, la cosiddetta NBMHC, è ora al centro dell’attenzione degli esperti come possibile risposta contro ansia e depressione. A dimostrarlo è un gruppo di ricercatori, che ha condotto una metanalisi dimostrando come la NBMHC sia al momento tra le migliori “medicine” basate sul cambiamento dello stile di vita, con livelli di aderenza terapeutica molto elevati tra coloro che, però, possono permettersela. Perché il problema sono le diseguaglianze, che non rendono disponibile questo approccio per tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La natura contro ansia e depressione: la cura c’è, ma non per tutti. La proposta

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