Al Policlinico Gemelli di Roma si utilizza il cinema come strumento terapeutico, con l’obiettivo di aiutare pazienti oncologici e anziani nelle residenze sanitarie assistenziali. La cineterapia viene impiegata per favorire il benessere emotivo e contrastare sentimenti di ansia e isolamento attraverso la proiezione di film. Questa pratica viene applicata come parte di un percorso di supporto psicologico, integrato alle cure mediche.

? Cosa sapere Al Policlinico Gemelli di Roma la cineterapia supporta pazienti oncologiche e anziani nelle RSA.. La selezione metodologica di film mira a mitigare isolamento e decadimento cognitivo dei pazienti.. Al Policlinico Gemelli di Roma, la gestione dell’ansia per alcune pazienti affette da patologie oncologiche ginecologiche beneficia della selezione mirata di pellicole cinematografiche, un segnale che conferma come il grande schermo possa integrarsi nei percorsi clinici. La pratica, definita cineterapia, sta superando la dimensione del semplice svago per diventare uno strumento volto a mitigare l’isolamento e le difficoltà cognitive all’interno di ospedali e strutture residenziali per anziani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema come cura: la forza delle immagini contro ansia e isolamento

Catherine Deneuve, la discrète

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