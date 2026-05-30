La scuola come presidio contro ansia depressione e suicidio giovanile Cosa prevede il Piano nazionale prevenzione

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute dedica attenzione alla salute mentale tra i giovani, con un focus sulla prevenzione di ansia, depressione e suicidio. Viene previsto un intervento nelle scuole, considerate un punto chiave per promuovere il benessere psicologico e intervenire precocemente. La strategia mira a integrare programmi di supporto e sensibilizzazione all’interno del sistema scolastico per affrontare i problemi di salute mentale in età evolutiva.

Nel capitolo dedicato alle malattie croniche non trasmissibili, il Piano richiama i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità secondo cui una persona su otto convive con un disturbo mentale, soprattutto ansia e depressione. Il testo sottolinea inoltre che fino al 50% dei disturbi mentali insorge prima dei 14 anni. Il Piano collega il disagio psicologico a fattori sociali, economici e ambientali. Povertà, violenze, maltrattamenti e condizioni di fragilità nell’infanzia vengono indicati tra gli elementi che aumentano il rischio di disturbi mentali. Anche il suicidio viene descritto come fenomeno influenzato da determinanti sociali ed economici, oltre che individuali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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