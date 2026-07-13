La morte di un falco | Lindsey Graham se n’è andato ma la sua guerra con l’Iran continua

La morte improvvisa di Lindsey Graham non modifica da sola i rapporti di forza tra Washington e Teheran. Il senatore della Carolina del Sud non guidava il Pentagono e non occupava un incarico nell’amministrazione. Eppure, per oltre vent’anni, Graham è stato molto più di un semplice parlamentare: era una delle voci più riconoscibili dell’interventismo americano, un sostenitore della superiorità militare degli Stati Uniti e uno dei principali promotori di una linea durissima contro l’Iran. La sua scomparsa arriva nel momento peggiore possibile. Le tensioni nel Golfo sono nuovamente esplose, le trattative sul nucleare sembrano vicine al collasso e lo Stretto di Hormuz è tornato al centro dello scontro tra Teheran e Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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