La bandiera americana è stata issata a mezz’asta alla Casa Bianca in segno di lutto per la morte del senatore repubblicano, avvenuta all'età di 71 anni. La scomparsa è stata causata da una “breve e improvvisa malattia”, secondo quanto comunicato dal suo ufficio. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulla malattia o sulle circostanze della morte.

La bandiera americana è stata esposta a mezz’asta alla Casa Bianca dopo la morte del senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso all’età di 71 anni a causa di una “breve e improvvisa malattia”, come comunicato dal suo ufficio. Figura di primo piano del Partito Repubblicano, Graham rappresentava il South Carolina al Senato dal 2003 ed era considerato uno degli esponenti più influenti del partito sui temi della difesa e della politica estera. Negli ultimi anni era diventato uno dei più stretti alleati di Donald Trump al Congresso, nonostante in passato fosse stato tra i suoi critici più severi durante le primarie repubblicane del 2016. Con il passare del tempo il rapporto tra i due si era però consolidato, trasformando Graham in uno dei principali sostenitori del presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, bandiera a mezz’asta alla Casa Bianca dopo la morte del senatore repubblicano Lindsey Graham

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