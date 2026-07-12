La morte improvvisa di Lindsey Graham l’avvocato di Ucraina e Israele al Congresso Usa

Lindsey Graham, senatore della Carolina del Sud, è morto a 71 anni per un infarto nella sua casa a Washington. È stato avvocato di Ucraina e Israele al Congresso degli Stati Uniti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La morte è avvenuta senza preavviso, nel corso della giornata. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama politico americano.

A soli 71 anni appena compiuti, a causa di un infarto che l’ha colto nella sua casa di Washington, è morto Lindsey Olin Graham, senatore della Carolina del Sud e uno dei volti più noti della politica Usa. Posizione a cui era arrivato partendo da condizioni non certo privilegiate: figlio del gestore di una sala biliardi, era stato il primo della sua famiglia a frequentare il college. La fama del senatore era certo dovuta alla lunga carriera politica, a livello nazionale, cominciata nel 1993 con l’elezione alla Camera dei rappresentanti e proseguita dal 2003 in Senato, e all’intensa attività parlamentare che lo ha visto presiedere prima la Commissione Giustizia e poi quella Bilancio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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